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Phoenix, AZ
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3442 N 47TH Way
Last updated October 12 2019 at 11:20 PM

3442 N 47TH Way

3442 North 47th Way · No Longer Available
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Location

3442 North 47th Way, Phoenix, AZ 85018
Arcadia

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3442 N 47TH Way have any available units?
3442 N 47TH Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3442 N 47TH Way have?
Some of 3442 N 47TH Way's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3442 N 47TH Way currently offering any rent specials?
3442 N 47TH Way is not currently offering any rent specials.
Is 3442 N 47TH Way pet-friendly?
Yes, 3442 N 47TH Way is pet friendly.
Does 3442 N 47TH Way offer parking?
No, 3442 N 47TH Way does not offer parking.
Does 3442 N 47TH Way have units with washers and dryers?
No, 3442 N 47TH Way does not offer units with in unit laundry.
Does 3442 N 47TH Way have a pool?
Yes, 3442 N 47TH Way has a pool.
Does 3442 N 47TH Way have accessible units?
No, 3442 N 47TH Way does not have accessible units.
Does 3442 N 47TH Way have units with dishwashers?
Yes, 3442 N 47TH Way has units with dishwashers.
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