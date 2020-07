Amenities

Unit Amenities dishwasher fireplace granite counters patio / balcony refrigerator Property Amenities

Super 3 bdrm hm-premium location that is close to Quail Run elementary and PVCC. Super floorplan w/lg liv.rm-fam.rm-break rm-open kitchen w/all new/newer appliances, granite counter tops, neutral color scheme, well maint. freshly painted inside-lg mstr suite w/sitting room & other bdrms very spacious-great bk yd-just the right size little maint-SUPER locale. EZ access to the 51/101 freeways-just minutes away from PV Mall/Desert Rige. Great landlord too!