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Phoenix, AZ
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3354 W. Las Palmaritas Dr.
Last updated October 8 2019 at 9:45 AM

3354 W. Las Palmaritas Dr.

3354 West El Caminito Drive · No Longer Available
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Location

3354 West El Caminito Drive, Phoenix, AZ 85051

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
parking
refrigerator
Unit Amenities
patio / balcony
refrigerator
w/d hookup
Property Amenities
parking
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No Pets Allowed

(RLNE3329629)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3354 W. Las Palmaritas Dr. have any available units?
3354 W. Las Palmaritas Dr. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3354 W. Las Palmaritas Dr. have?
Some of 3354 W. Las Palmaritas Dr.'s amenities include w/d hookup, patio / balcony, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3354 W. Las Palmaritas Dr. currently offering any rent specials?
3354 W. Las Palmaritas Dr. is not currently offering any rent specials.
Is 3354 W. Las Palmaritas Dr. pet-friendly?
No, 3354 W. Las Palmaritas Dr. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 3354 W. Las Palmaritas Dr. offer parking?
Yes, 3354 W. Las Palmaritas Dr. offers parking.
Does 3354 W. Las Palmaritas Dr. have units with washers and dryers?
No, 3354 W. Las Palmaritas Dr. does not offer units with in unit laundry.
Does 3354 W. Las Palmaritas Dr. have a pool?
No, 3354 W. Las Palmaritas Dr. does not have a pool.
Does 3354 W. Las Palmaritas Dr. have accessible units?
No, 3354 W. Las Palmaritas Dr. does not have accessible units.
Does 3354 W. Las Palmaritas Dr. have units with dishwashers?
No, 3354 W. Las Palmaritas Dr. does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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