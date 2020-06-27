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3326 E ONYX Avenue
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3326 E ONYX Avenue

3326 East Onyx Avenue · No Longer Available
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Location

3326 East Onyx Avenue, Phoenix, AZ 85028

Amenities

dishwasher
garage
recently renovated
ceiling fan
fireplace
microwave
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3326 E ONYX Avenue have any available units?
3326 E ONYX Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3326 E ONYX Avenue have?
Some of 3326 E ONYX Avenue's amenities include dishwasher, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3326 E ONYX Avenue currently offering any rent specials?
3326 E ONYX Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 3326 E ONYX Avenue pet-friendly?
No, 3326 E ONYX Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 3326 E ONYX Avenue offer parking?
Yes, 3326 E ONYX Avenue offers parking.
Does 3326 E ONYX Avenue have units with washers and dryers?
No, 3326 E ONYX Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 3326 E ONYX Avenue have a pool?
No, 3326 E ONYX Avenue does not have a pool.
Does 3326 E ONYX Avenue have accessible units?
No, 3326 E ONYX Avenue does not have accessible units.
Does 3326 E ONYX Avenue have units with dishwashers?
Yes, 3326 E ONYX Avenue has units with dishwashers.
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