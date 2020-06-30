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Phoenix, AZ
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3316 E TIERRA BUENA Lane
Last updated February 24 2020 at 11:15 AM

3316 E TIERRA BUENA Lane

3316 East Tierra Buena Lane · No Longer Available
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Location

3316 East Tierra Buena Lane, Phoenix, AZ 85032

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3316 E TIERRA BUENA Lane have any available units?
3316 E TIERRA BUENA Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3316 E TIERRA BUENA Lane have?
Some of 3316 E TIERRA BUENA Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3316 E TIERRA BUENA Lane currently offering any rent specials?
3316 E TIERRA BUENA Lane is not currently offering any rent specials.
Is 3316 E TIERRA BUENA Lane pet-friendly?
No, 3316 E TIERRA BUENA Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 3316 E TIERRA BUENA Lane offer parking?
Yes, 3316 E TIERRA BUENA Lane offers parking.
Does 3316 E TIERRA BUENA Lane have units with washers and dryers?
Yes, 3316 E TIERRA BUENA Lane offers units with in unit laundry.
Does 3316 E TIERRA BUENA Lane have a pool?
No, 3316 E TIERRA BUENA Lane does not have a pool.
Does 3316 E TIERRA BUENA Lane have accessible units?
No, 3316 E TIERRA BUENA Lane does not have accessible units.
Does 3316 E TIERRA BUENA Lane have units with dishwashers?
Yes, 3316 E TIERRA BUENA Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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