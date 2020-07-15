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3222 W RAPALO Road
Last updated June 1 2019 at 9:59 AM

3222 W RAPALO Road

3222 W Rapalo Rd · No Longer Available
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Location

3222 W Rapalo Rd, Phoenix, AZ 85086
Tramonto

Amenities

dishwasher
pet friendly
parking
walk in closets
pool
basketball court
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
basketball court
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
hot tub
pet friendly
tennis court
THIS 5 BEDROOM, 2 MASTER SUITES, 3 BATHROOM, HOME SITS NESTLED IN NORTH PHOENIX. FRESH INTERIOR/EXTERIOR PAINT. HOME FEATURES A SPLIT FLOOR PLAN, FORMAL DINING ROOM, A FIREPLACE AND BUILT-IN ENTERTAINMENT CENTER IN THE FAMILY ROOM. THE LARGE MASTER BEDROOM HAS A BAY WINDOW AND LARGE WALK-IN CLOSETS. MASTER BATHROOM HAS SEPARATE SHOWER & TUB AND DOUBLE SINKS. KITCHEN BOASTS 42' CABINETS, AN ISLAND, GAS(STOVE;WATER;FURNACE;DRYER), PANTRY AND BREAKFAST AREA. CLOSE TO SCHOOLS, SHOPPING AND EASY FREEWAY ACCESS. ALSO ENJOY THE AMENITIES OF THE COMMUNITY POOL, SPA, TENNIS & BASKETBALL COURTS. THIS HOME IS AVAILABLE NOW!!! WITH PERMISSION OF THE OWNER, YOU MAY BRING YOUR PET.PROVIDE A PHOTO OF THE PET WITH THE LEASE APPLICATION. LANDLORD USES ZELLE AUTO DEBIT FROM TENANT ACCOUNT, VERY EASY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3222 W RAPALO Road have any available units?
3222 W RAPALO Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3222 W RAPALO Road have?
Some of 3222 W RAPALO Road's amenities include dishwasher, pet friendly, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3222 W RAPALO Road currently offering any rent specials?
3222 W RAPALO Road is not currently offering any rent specials.
Is 3222 W RAPALO Road pet-friendly?
Yes, 3222 W RAPALO Road is pet friendly.
Does 3222 W RAPALO Road offer parking?
Yes, 3222 W RAPALO Road offers parking.
Does 3222 W RAPALO Road have units with washers and dryers?
No, 3222 W RAPALO Road does not offer units with in unit laundry.
Does 3222 W RAPALO Road have a pool?
Yes, 3222 W RAPALO Road has a pool.
Does 3222 W RAPALO Road have accessible units?
No, 3222 W RAPALO Road does not have accessible units.
Does 3222 W RAPALO Road have units with dishwashers?
Yes, 3222 W RAPALO Road has units with dishwashers.
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