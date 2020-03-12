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Phoenix, AZ
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3123 W. Foothill Dr.
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

3123 W. Foothill Dr.

3123 West Foothill Drive · No Longer Available
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Location

3123 West Foothill Drive, Phoenix, AZ 85027

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
garage
stainless steel
Unit Amenities
carpet
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
garage
hot tub
internet access
pet friendly
3123 W. Foothill Dr. Available 03/04/19 IMMACULATE 3 BEDROOM - IMMACULATE 3 BEDROOM 2 BATH SINGLE STORY HOME. FORMAL LIVING ROOM WITH WOOD PLANK FLOORING. TILE IN ENTRY, FAMILY ROOM, KITCHEN, HALLWAYS AND BATHROOMS. VAULTED CEILINGS AND PLANT SHELVES. KITCHEN WITH TILED BACKSPLASH, STAINLESS STEEL APPLIANCES, NEW MICROWAVE, SMOOTH TOP RANGE AND FRENCH DOOR STYLE FRIDGE WITH BREAKFAST BAR OPENS TO DINING AREA AND FAMILY ROOM WIRED FOR SURROUND SOUND. NEW CARPET IN BEDROOMS. FULL MASTER BATH WITH SEPARATE VANITY AREA. 2 CAR GARAGE WITH BUILT IN CABINETS AND BRAND NEW WASHER/DRYER INCLUDED. GORGEOUS LANDSCAPED, PRIVATE BACKYARD WITH HUGE COVERED PATIO WITH BRICK PAVERS, COVERED JACUZZI WITH WATER FEATURE (JACUZZI OPERATIONAL BUT AS IS). STORAGE SHED. HOME HAS BEEN METICULOUSLY CARED FOR AND MAINTAINED BY OWNER. WIRED FOR CENTRAL INTERNET. CLOSE TO DINING, SHOPPING, HIKING, LAKE PLEASANT AND WET N WILD WATER PARK WITH EASY FREEWAY ACCESS TO THE 17 AND 101. AVAILABLE FOR IMMEDIATE MOVE IN. PETS ON LESSOR APPROVAL. NO RESTRICTED DOG BREEDS ALLOWED. TENANT CARES FOR ROUTINE LANDSCAPING AND HOT TUB. HOT TUB CONVEYS AS IS. TENANT TO VERIFY SCHOOLS. PROOF OF RENTERS INSURANCE REQUIRED AT MOVE IN.

(RLNE3859756)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3123 W. Foothill Dr. have any available units?
3123 W. Foothill Dr. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3123 W. Foothill Dr. have?
Some of 3123 W. Foothill Dr.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3123 W. Foothill Dr. currently offering any rent specials?
3123 W. Foothill Dr. is not currently offering any rent specials.
Is 3123 W. Foothill Dr. pet-friendly?
Yes, 3123 W. Foothill Dr. is pet friendly.
Does 3123 W. Foothill Dr. offer parking?
Yes, 3123 W. Foothill Dr. offers parking.
Does 3123 W. Foothill Dr. have units with washers and dryers?
Yes, 3123 W. Foothill Dr. offers units with in unit laundry.
Does 3123 W. Foothill Dr. have a pool?
No, 3123 W. Foothill Dr. does not have a pool.
Does 3123 W. Foothill Dr. have accessible units?
No, 3123 W. Foothill Dr. does not have accessible units.
Does 3123 W. Foothill Dr. have units with dishwashers?
No, 3123 W. Foothill Dr. does not have units with dishwashers.
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