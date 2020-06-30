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Phoenix, AZ
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3047 W ZACHARY Drive
Last updated January 18 2020 at 7:21 AM

3047 W ZACHARY Drive

3047 West Zachary Drive · No Longer Available
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Location

3047 West Zachary Drive, Phoenix, AZ 85027
Foothills North

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
ceiling fan
fireplace
media room
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
Property Amenities
parking
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3047 W ZACHARY Drive have any available units?
3047 W ZACHARY Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3047 W ZACHARY Drive have?
Some of 3047 W ZACHARY Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3047 W ZACHARY Drive currently offering any rent specials?
3047 W ZACHARY Drive is not currently offering any rent specials.
Is 3047 W ZACHARY Drive pet-friendly?
No, 3047 W ZACHARY Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 3047 W ZACHARY Drive offer parking?
Yes, 3047 W ZACHARY Drive offers parking.
Does 3047 W ZACHARY Drive have units with washers and dryers?
No, 3047 W ZACHARY Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 3047 W ZACHARY Drive have a pool?
No, 3047 W ZACHARY Drive does not have a pool.
Does 3047 W ZACHARY Drive have accessible units?
No, 3047 W ZACHARY Drive does not have accessible units.
Does 3047 W ZACHARY Drive have units with dishwashers?
Yes, 3047 W ZACHARY Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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