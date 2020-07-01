All apartments in Phoenix
Find more places like 302 W ROYAL PALM Road.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
302 W ROYAL PALM Road
Last updated December 3 2019 at 5:29 AM

302 W ROYAL PALM Road

302 West Royal Palm Road · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

302 West Royal Palm Road, Phoenix, AZ 85021

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
OWNERS' PRIDE. REMODELED HOME WITH A BRAND NEW BEAUTIFUL KITCHEN. A WELCOMING ENTRY INVITES YOU TOUR THIS HOME. NESTLED IN A FAMILY ORIENTED NEIGHBORHOOD WITH NO HOA. BRAND NEW AIR CONDITION INSTALLED IN 2019, AND ALSO ENHANCED FLOORING. THE HUGE ISLAND/BREAKFAST BAR OF QUARTZ COUNTERTOPS AND UPGRADED APPLIANCES IS AN INVITATION FOR A FAMILY GATHERING. FRENCH DOORS WILL WALK YOU TO LARGE COVERED PATIO AND INTRODUCES YOU TO THE PEBBLE SHEEN POOL. WELL MAINTAINED PRIVATE PATIO. TOO MANY AMENITIES TO LIST. BRING YOUR BEST QUALIFIED BUYERS. THIS IS A MUST SEE. Also available for Lease. See MLS 5966480

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 302 W ROYAL PALM Road have any available units?
302 W ROYAL PALM Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 302 W ROYAL PALM Road have?
Some of 302 W ROYAL PALM Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 302 W ROYAL PALM Road currently offering any rent specials?
302 W ROYAL PALM Road is not currently offering any rent specials.
Is 302 W ROYAL PALM Road pet-friendly?
No, 302 W ROYAL PALM Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 302 W ROYAL PALM Road offer parking?
Yes, 302 W ROYAL PALM Road offers parking.
Does 302 W ROYAL PALM Road have units with washers and dryers?
No, 302 W ROYAL PALM Road does not offer units with in unit laundry.
Does 302 W ROYAL PALM Road have a pool?
Yes, 302 W ROYAL PALM Road has a pool.
Does 302 W ROYAL PALM Road have accessible units?
No, 302 W ROYAL PALM Road does not have accessible units.
Does 302 W ROYAL PALM Road have units with dishwashers?
Yes, 302 W ROYAL PALM Road has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Helpful Articles
Furnished Apartments 101 – Pros and Cons
Micro-Units and Micro-Apartments: What Are They?
9 Red Flags to Help Millennials Spot Rental Scams
Rent vs Buy: Advantages of Renting a Home as a Family
Report Card: What Are the Top U.S. Metros for Millennials?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Cordova Apartments
6231 W McDowell Rd
Phoenix, AZ 85035
Estates On Maryland
1802 W Maryland Ave
Phoenix, AZ 85015
Daybreak Gardens
5225 E Thomas Rd
Phoenix, AZ 85018
Mountain View Casitas
1130 E Grovers Ave
Phoenix, AZ 85022
Domus by Mark-Taylor
4445 N 36th St
Phoenix, AZ 85018
Ava North and South
3426 N 32nd St
Phoenix, AZ 85018
Indigo
16160 S 50th St
Phoenix, AZ 85048
Santa Rosa
3425 E Chandler Blvd
Phoenix, AZ 85048

Similar Pages

Phoenix 1 BedroomsPhoenix 2 Bedrooms
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Apartments with Pool
Phoenix Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeDowntown PhoenixCentral Avenue Corridor
Mountain Park RanchArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College