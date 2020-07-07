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Phoenix, AZ
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26405 N BABBLING BROOK Drive
Last updated November 22 2019 at 5:30 AM

26405 N BABBLING BROOK Drive

26405 North Babbling Brook Drive · No Longer Available
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Location

26405 North Babbling Brook Drive, Phoenix, AZ 85083
Stetson Valley

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 26405 N BABBLING BROOK Drive have any available units?
26405 N BABBLING BROOK Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 26405 N BABBLING BROOK Drive have?
Some of 26405 N BABBLING BROOK Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 26405 N BABBLING BROOK Drive currently offering any rent specials?
26405 N BABBLING BROOK Drive is not currently offering any rent specials.
Is 26405 N BABBLING BROOK Drive pet-friendly?
No, 26405 N BABBLING BROOK Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 26405 N BABBLING BROOK Drive offer parking?
Yes, 26405 N BABBLING BROOK Drive offers parking.
Does 26405 N BABBLING BROOK Drive have units with washers and dryers?
Yes, 26405 N BABBLING BROOK Drive offers units with in unit laundry.
Does 26405 N BABBLING BROOK Drive have a pool?
Yes, 26405 N BABBLING BROOK Drive has a pool.
Does 26405 N BABBLING BROOK Drive have accessible units?
No, 26405 N BABBLING BROOK Drive does not have accessible units.
Does 26405 N BABBLING BROOK Drive have units with dishwashers?
Yes, 26405 N BABBLING BROOK Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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