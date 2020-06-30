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Phoenix, AZ
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22815 N ROMO Loop
Last updated January 9 2020 at 5:33 AM

22815 N ROMO Loop

22815 North Romo Loop · No Longer Available
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Location

22815 North Romo Loop, Phoenix, AZ 85027
Adobe Highlands

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 22815 N ROMO Loop have any available units?
22815 N ROMO Loop doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 22815 N ROMO Loop have?
Some of 22815 N ROMO Loop's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 22815 N ROMO Loop currently offering any rent specials?
22815 N ROMO Loop is not currently offering any rent specials.
Is 22815 N ROMO Loop pet-friendly?
No, 22815 N ROMO Loop is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 22815 N ROMO Loop offer parking?
Yes, 22815 N ROMO Loop offers parking.
Does 22815 N ROMO Loop have units with washers and dryers?
No, 22815 N ROMO Loop does not offer units with in unit laundry.
Does 22815 N ROMO Loop have a pool?
Yes, 22815 N ROMO Loop has a pool.
Does 22815 N ROMO Loop have accessible units?
No, 22815 N ROMO Loop does not have accessible units.
Does 22815 N ROMO Loop have units with dishwashers?
Yes, 22815 N ROMO Loop has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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