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2218 E CACTUS WREN Drive
Last updated August 28 2019 at 6:15 AM

2218 E CACTUS WREN Drive

2218 East Cactus Wren Drive · No Longer Available
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Location

2218 East Cactus Wren Drive, Phoenix, AZ 85020

Amenities

dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2218 E CACTUS WREN Drive have any available units?
2218 E CACTUS WREN Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 2218 E CACTUS WREN Drive have?
Some of 2218 E CACTUS WREN Drive's amenities include dishwasher, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2218 E CACTUS WREN Drive currently offering any rent specials?
2218 E CACTUS WREN Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2218 E CACTUS WREN Drive pet-friendly?
No, 2218 E CACTUS WREN Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 2218 E CACTUS WREN Drive offer parking?
Yes, 2218 E CACTUS WREN Drive offers parking.
Does 2218 E CACTUS WREN Drive have units with washers and dryers?
No, 2218 E CACTUS WREN Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2218 E CACTUS WREN Drive have a pool?
Yes, 2218 E CACTUS WREN Drive has a pool.
Does 2218 E CACTUS WREN Drive have accessible units?
No, 2218 E CACTUS WREN Drive does not have accessible units.
Does 2218 E CACTUS WREN Drive have units with dishwashers?
Yes, 2218 E CACTUS WREN Drive has units with dishwashers.
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