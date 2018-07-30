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Phoenix, AZ
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2205 E FLANDREAU Road
Last updated August 19 2019 at 7:09 AM

2205 E FLANDREAU Road

2205 E Flandreau Rd · No Longer Available
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Location

2205 E Flandreau Rd, Phoenix, AZ 85024

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
fire pit
on-site laundry
parking
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2205 E FLANDREAU Road have any available units?
2205 E FLANDREAU Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 2205 E FLANDREAU Road have?
Some of 2205 E FLANDREAU Road's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2205 E FLANDREAU Road currently offering any rent specials?
2205 E FLANDREAU Road is not currently offering any rent specials.
Is 2205 E FLANDREAU Road pet-friendly?
No, 2205 E FLANDREAU Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 2205 E FLANDREAU Road offer parking?
Yes, 2205 E FLANDREAU Road offers parking.
Does 2205 E FLANDREAU Road have units with washers and dryers?
No, 2205 E FLANDREAU Road does not offer units with in unit laundry.
Does 2205 E FLANDREAU Road have a pool?
No, 2205 E FLANDREAU Road does not have a pool.
Does 2205 E FLANDREAU Road have accessible units?
No, 2205 E FLANDREAU Road does not have accessible units.
Does 2205 E FLANDREAU Road have units with dishwashers?
Yes, 2205 E FLANDREAU Road has units with dishwashers.
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