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2150 E BELL Road
Last updated May 22 2020 at 10:58 PM

2150 E BELL Road

2150 East Bell Road · No Longer Available
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Location

2150 East Bell Road, Phoenix, AZ 85022

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
pool
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2150 E BELL Road have any available units?
2150 E BELL Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 2150 E BELL Road have?
Some of 2150 E BELL Road's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2150 E BELL Road currently offering any rent specials?
2150 E BELL Road isn't currently offering any rent specials.
Is 2150 E BELL Road pet-friendly?
No, 2150 E BELL Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 2150 E BELL Road offer parking?
Yes, 2150 E BELL Road does offer parking.
Does 2150 E BELL Road have units with washers and dryers?
No, 2150 E BELL Road does not offer units with in unit laundry.
Does 2150 E BELL Road have a pool?
Yes, 2150 E BELL Road has a pool.
Does 2150 E BELL Road have accessible units?
No, 2150 E BELL Road does not have accessible units.
Does 2150 E BELL Road have units with dishwashers?
Yes, 2150 E BELL Road has units with dishwashers.
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