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Phoenix, AZ
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20043 N 33RD Street
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

20043 N 33RD Street

20043 North 33rd Street · No Longer Available
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Location

20043 North 33rd Street, Phoenix, AZ 85050

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20043 N 33RD Street have any available units?
20043 N 33RD Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 20043 N 33RD Street have?
Some of 20043 N 33RD Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20043 N 33RD Street currently offering any rent specials?
20043 N 33RD Street isn't currently offering any rent specials.
Is 20043 N 33RD Street pet-friendly?
No, 20043 N 33RD Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 20043 N 33RD Street offer parking?
Yes, 20043 N 33RD Street does offer parking.
Does 20043 N 33RD Street have units with washers and dryers?
Yes, 20043 N 33RD Street offers units with in unit laundry.
Does 20043 N 33RD Street have a pool?
No, 20043 N 33RD Street does not have a pool.
Does 20043 N 33RD Street have accessible units?
No, 20043 N 33RD Street does not have accessible units.
Does 20043 N 33RD Street have units with dishwashers?
Yes, 20043 N 33RD Street has units with dishwashers.
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