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18823 N. 44th Pl.
Last updated April 4 2020 at 5:04 AM

18823 N. 44th Pl.

18823 North 44th Place · (480) 442-1781 ext. 480
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Location

18823 North 44th Place, Phoenix, AZ 85050

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 18823 N. 44th Pl. · Avail. now

$1,475

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2 Bed · 2 Bath · 1459 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
courtyard
parking
pool
garage
18823 N. 44th Pl. Available 04/04/20 2 BEDROOM PLUS DEN WITH HUGE GATED COURTYARD - AVAILABLE NOW. UPDATED PAINT AND CARPET. CORNER LOT WITH GATED COURTYARD AND REAR YARD. 2 BEDROOMS PLUS OFFICE/DEN AND BUILT IN WET BAR, 2 CAR GARAGE. LARGE GREAT ROOM WITH WOOD BURNING FIREPLACE., SKYLIGHTS THROUGHOUT FOR NATURAL LIGHTING. LG DINING ROOM. OPEN KITCHEN WITH PLANT SHELVES AND BREAKFAST BAR. FRIDGE, STOVE, DISHWASHER INCL. VAULTED CEILINGS. SPLIT FLOORPLAN WITH FULL GUEST BATH. MASTER SUITE HAS SEPARATE EXIT TO BACKYARD/PATIO AND HUGE WALK IN CLOSET WITH SKYLIGHT. 3/4 MASTER BATH WITH DOUBLE SINKS AND LARGE VANITY WITH WALK IN GLASS SHOWER AND SKYLIGHT IN BATHROOM. INSIDE LAUNDRY WITH WASHER/DRYER INCLUDED. COVERED PATIO WITH PRIVATE REAR AND SIDE YARD. CLOSE TO DESERT RIDGE, PV COMM COLLEGE AND 51/101 FWY ACCESS AS WELL AS HIKING/BIKING TRAILS, SHOPPING, DINING. SORRY NO PETS/ASSISTIVE ANIMALS ONLY. TENANT PAYS UTILITIES AND TAKES CARE OF LANDSCAPING. TENANT PAYS 2.3% CITY RENTAL TAX MONTHLY.

No Pets Allowed

(RLNE3592591)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 18823 N. 44th Pl. have any available units?
18823 N. 44th Pl. has a unit available for $1,475 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 18823 N. 44th Pl. have?
Some of 18823 N. 44th Pl.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 18823 N. 44th Pl. currently offering any rent specials?
18823 N. 44th Pl. isn't currently offering any rent specials.
Is 18823 N. 44th Pl. pet-friendly?
No, 18823 N. 44th Pl. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 18823 N. 44th Pl. offer parking?
Yes, 18823 N. 44th Pl. does offer parking.
Does 18823 N. 44th Pl. have units with washers and dryers?
Yes, 18823 N. 44th Pl. offers units with in unit laundry.
Does 18823 N. 44th Pl. have a pool?
Yes, 18823 N. 44th Pl. has a pool.
Does 18823 N. 44th Pl. have accessible units?
No, 18823 N. 44th Pl. does not have accessible units.
Does 18823 N. 44th Pl. have units with dishwashers?
Yes, 18823 N. 44th Pl. has units with dishwashers.
Have a question for 18823 N. 44th Pl.?
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