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18619 N 35TH Street
Last updated April 10 2019 at 2:10 AM

18619 N 35TH Street

18619 North 35th Street · No Longer Available
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Location

18619 North 35th Street, Phoenix, AZ 85050

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
fireplace
microwave
carpet
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
LIVE, LOVE, LEASE! (Projected move-in date to be April 19th, 2019) SPACIOUS 3 BED/2.5 BATH HOME WITH 2 CAR GARAGE IN A GREAT LOCATION ACROSS THE STREET FROM PARADISE VALLEY COMMUNITY COLLEGE. VERY CLOSE TO THE SR51. KITCHEN FEATURES PLENTY OF CABINETS AND GAS RANGE, GREAT FLOORPLAN, OPEN FAMILY ROOM WITH FIREPLACE. MASTER BED FEATURES A SITTING ROOM & HIS/HERS CLOSETS. ALL APPLIANCES INCLUDED. HOME IS CURRENTLY SET UP TO BE PAINTED AND CARPETED BEFORE NEW FAMILY MOVES IN. CALL FOR DETAILS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 18619 N 35TH Street have any available units?
18619 N 35TH Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 18619 N 35TH Street have?
Some of 18619 N 35TH Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 18619 N 35TH Street currently offering any rent specials?
18619 N 35TH Street is not currently offering any rent specials.
Is 18619 N 35TH Street pet-friendly?
No, 18619 N 35TH Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 18619 N 35TH Street offer parking?
Yes, 18619 N 35TH Street offers parking.
Does 18619 N 35TH Street have units with washers and dryers?
No, 18619 N 35TH Street does not offer units with in unit laundry.
Does 18619 N 35TH Street have a pool?
No, 18619 N 35TH Street does not have a pool.
Does 18619 N 35TH Street have accessible units?
No, 18619 N 35TH Street does not have accessible units.
Does 18619 N 35TH Street have units with dishwashers?
Yes, 18619 N 35TH Street has units with dishwashers.
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