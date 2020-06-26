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Phoenix, AZ
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18217 N. 20th Ln
Last updated June 28 2019 at 11:55 AM

18217 N. 20th Ln

18217 North 20th Lane · No Longer Available
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Location

18217 North 20th Lane, Phoenix, AZ 85023

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
pet friendly
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No Cats Allowed

(RLNE4930720)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 18217 N. 20th Ln have any available units?
18217 N. 20th Ln doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 18217 N. 20th Ln have?
Some of 18217 N. 20th Ln's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 18217 N. 20th Ln currently offering any rent specials?
18217 N. 20th Ln is not currently offering any rent specials.
Is 18217 N. 20th Ln pet-friendly?
Yes, 18217 N. 20th Ln is pet friendly.
Does 18217 N. 20th Ln offer parking?
Yes, 18217 N. 20th Ln offers parking.
Does 18217 N. 20th Ln have units with washers and dryers?
No, 18217 N. 20th Ln does not offer units with in unit laundry.
Does 18217 N. 20th Ln have a pool?
No, 18217 N. 20th Ln does not have a pool.
Does 18217 N. 20th Ln have accessible units?
No, 18217 N. 20th Ln does not have accessible units.
Does 18217 N. 20th Ln have units with dishwashers?
Yes, 18217 N. 20th Ln has units with dishwashers.
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