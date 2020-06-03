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Phoenix, AZ
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17615 N. 2nd St
Last updated May 2 2020 at 11:44 AM

17615 N. 2nd St

17615 North 2nd Street · No Longer Available
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Location

17615 North 2nd Street, Phoenix, AZ 85022

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
pet friendly
garage
walk in closets
Unit Amenities
carpet
fireplace
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
w/d hookup
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
garage
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(RLNE5719709)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17615 N. 2nd St have any available units?
17615 N. 2nd St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 17615 N. 2nd St have?
Some of 17615 N. 2nd St's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17615 N. 2nd St currently offering any rent specials?
17615 N. 2nd St is not currently offering any rent specials.
Is 17615 N. 2nd St pet-friendly?
Yes, 17615 N. 2nd St is pet friendly.
Does 17615 N. 2nd St offer parking?
Yes, 17615 N. 2nd St offers parking.
Does 17615 N. 2nd St have units with washers and dryers?
Yes, 17615 N. 2nd St offers units with in unit laundry.
Does 17615 N. 2nd St have a pool?
No, 17615 N. 2nd St does not have a pool.
Does 17615 N. 2nd St have accessible units?
No, 17615 N. 2nd St does not have accessible units.
Does 17615 N. 2nd St have units with dishwashers?
No, 17615 N. 2nd St does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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