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Phoenix, AZ
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15825 N 61ST Street
Last updated May 26 2019 at 1:35 AM

15825 N 61ST Street

15825 North 61st Street · No Longer Available
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Location

15825 North 61st Street, Phoenix, AZ 85254
North Ranch

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15825 N 61ST Street have any available units?
15825 N 61ST Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 15825 N 61ST Street have?
Some of 15825 N 61ST Street's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15825 N 61ST Street currently offering any rent specials?
15825 N 61ST Street is not currently offering any rent specials.
Is 15825 N 61ST Street pet-friendly?
No, 15825 N 61ST Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 15825 N 61ST Street offer parking?
Yes, 15825 N 61ST Street offers parking.
Does 15825 N 61ST Street have units with washers and dryers?
No, 15825 N 61ST Street does not offer units with in unit laundry.
Does 15825 N 61ST Street have a pool?
Yes, 15825 N 61ST Street has a pool.
Does 15825 N 61ST Street have accessible units?
No, 15825 N 61ST Street does not have accessible units.
Does 15825 N 61ST Street have units with dishwashers?
Yes, 15825 N 61ST Street has units with dishwashers.
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