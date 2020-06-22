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1426 E BRILL Street
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1426 E BRILL Street

1426 East Brill Street · No Longer Available
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Location

1426 East Brill Street, Phoenix, AZ 85006
Coronado

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
FRONT HOUSE FOR LEASE. CHARMING TERRITORIAL 2 BEDROOM 2 BATH. FEATURING ORIGINAL HARDWOOD FLOORS, BIG MASTER BATH, DINING ROOM WITH FRENCH DOORS, OLD FASHIONED PORCH WITH SWING, INSIDE LAUNDRY, NEWER HOT WATER HEATER AND CENTRAL A/C. OFF STREET PARKING UNDER COVER WITH DRIVEWAY. PRIVATE YARD. BLOCKS AWAY FROM GOOD SAM HOSPITAL. CLOSE TO PHOENIX CHILDRENS, PHOENIX HEART HOSPITAL AND DOWNTOWN PHOENIX. FREEWAY ACCESS TO I10 AND R51 RIGHT AROUND THE CORNER. WATER, TRASH AND LANDSCAPING INCLUDED. SMALL DOGS AND CATS OKAY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1426 E BRILL Street have any available units?
1426 E BRILL Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 1426 E BRILL Street have?
Some of 1426 E BRILL Street's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1426 E BRILL Street currently offering any rent specials?
1426 E BRILL Street isn't currently offering any rent specials.
Is 1426 E BRILL Street pet-friendly?
Yes, 1426 E BRILL Street is pet friendly.
Does 1426 E BRILL Street offer parking?
No, 1426 E BRILL Street does not offer parking.
Does 1426 E BRILL Street have units with washers and dryers?
No, 1426 E BRILL Street does not offer units with in unit laundry.
Does 1426 E BRILL Street have a pool?
No, 1426 E BRILL Street does not have a pool.
Does 1426 E BRILL Street have accessible units?
No, 1426 E BRILL Street does not have accessible units.
Does 1426 E BRILL Street have units with dishwashers?
Yes, 1426 E BRILL Street has units with dishwashers.
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