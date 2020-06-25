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Phoenix, AZ
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13810 N 31ST Drive
Last updated April 28 2019 at 9:23 AM

13810 N 31ST Drive

13810 North 31st Drive · No Longer Available
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Location

13810 North 31st Drive, Phoenix, AZ 85053

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
extra storage
fireplace
granite counters
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
KITCHEN CABINETS WITH GRANITE COUNTER TOPS, GLASS TILE BACK SPLASH,STAINLESS STEEL APPLIANCES, UPDATED BATHROOMS , BATH AND SHOWERS HAVE MODERN TILE SURROUNDS,STAINED CONCRETE FLOORS THROUGHOUT HOUSE (EASY TO TAKE CARE OF), NEWER WINDOWS, SPACIOUS CLOSETS IN BEDROOMS (MASTER IS A WALK IN), EXTRA STORAGE ROOM OFF THE LAUNDRY, NEWER A/C / HEAT PUMP. COVERED PATIO, BACKYARD HAS LANDSCAPING WITH A GRASS AREA FOR THE KIDS TO PLAY. GARAGE HAS A STORAGE AREA IN THE FRONT.WASHER AND DRYER INCLUDED IN THE RENT.OWNER LOOKING FOR A LONG TERM TENANT. OAC

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13810 N 31ST Drive have any available units?
13810 N 31ST Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 13810 N 31ST Drive have?
Some of 13810 N 31ST Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13810 N 31ST Drive currently offering any rent specials?
13810 N 31ST Drive is not currently offering any rent specials.
Is 13810 N 31ST Drive pet-friendly?
No, 13810 N 31ST Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 13810 N 31ST Drive offer parking?
Yes, 13810 N 31ST Drive offers parking.
Does 13810 N 31ST Drive have units with washers and dryers?
Yes, 13810 N 31ST Drive offers units with in unit laundry.
Does 13810 N 31ST Drive have a pool?
No, 13810 N 31ST Drive does not have a pool.
Does 13810 N 31ST Drive have accessible units?
No, 13810 N 31ST Drive does not have accessible units.
Does 13810 N 31ST Drive have units with dishwashers?
Yes, 13810 N 31ST Drive has units with dishwashers.
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