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Phoenix, AZ
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1344 E CHARLESTON Avenue
Last updated April 3 2019 at 5:58 PM

1344 E CHARLESTON Avenue

1344 East Charleston Avenue · No Longer Available
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Location

1344 East Charleston Avenue, Phoenix, AZ 85022

Amenities

patio / balcony
dishwasher
recently renovated
stainless steel
ceiling fan
fire pit
Unit Amenities
bathtub
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
fire pit
bbq/grill
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1344 E CHARLESTON Avenue have any available units?
1344 E CHARLESTON Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 1344 E CHARLESTON Avenue have?
Some of 1344 E CHARLESTON Avenue's amenities include patio / balcony, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1344 E CHARLESTON Avenue currently offering any rent specials?
1344 E CHARLESTON Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 1344 E CHARLESTON Avenue pet-friendly?
No, 1344 E CHARLESTON Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 1344 E CHARLESTON Avenue offer parking?
No, 1344 E CHARLESTON Avenue does not offer parking.
Does 1344 E CHARLESTON Avenue have units with washers and dryers?
No, 1344 E CHARLESTON Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 1344 E CHARLESTON Avenue have a pool?
No, 1344 E CHARLESTON Avenue does not have a pool.
Does 1344 E CHARLESTON Avenue have accessible units?
No, 1344 E CHARLESTON Avenue does not have accessible units.
Does 1344 E CHARLESTON Avenue have units with dishwashers?
Yes, 1344 E CHARLESTON Avenue has units with dishwashers.
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