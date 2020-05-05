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1317 East Milada Drive
Last updated July 28 2019 at 5:36 PM

1317 East Milada Drive

1317 East Milada Drive · No Longer Available
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Location

1317 East Milada Drive, Phoenix, AZ 85042
Dobbins Creek

Amenities

patio / balcony
granite counters
pet friendly
recently renovated
walk in closets
gym
Unit Amenities
ceiling fan
granite counters
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
gym
pool
hot tub
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1317 East Milada Drive have any available units?
1317 East Milada Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 1317 East Milada Drive have?
Some of 1317 East Milada Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1317 East Milada Drive currently offering any rent specials?
1317 East Milada Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1317 East Milada Drive pet-friendly?
Yes, 1317 East Milada Drive is pet friendly.
Does 1317 East Milada Drive offer parking?
No, 1317 East Milada Drive does not offer parking.
Does 1317 East Milada Drive have units with washers and dryers?
No, 1317 East Milada Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1317 East Milada Drive have a pool?
Yes, 1317 East Milada Drive has a pool.
Does 1317 East Milada Drive have accessible units?
No, 1317 East Milada Drive does not have accessible units.
Does 1317 East Milada Drive have units with dishwashers?
No, 1317 East Milada Drive does not have units with dishwashers.
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