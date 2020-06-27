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1301 W Mohawk Ln
Last updated October 8 2019 at 7:34 AM

1301 W Mohawk Ln

1301 West Mohawk Lane · No Longer Available
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Location

1301 West Mohawk Lane, Phoenix, AZ 85027

Amenities

in unit laundry
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
garage
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
garbage disposal
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
ADORABLE 3 BEDROOM 2 BATH HOME. HOME FEATURES LOW MAINTENANCE LANDSCAPING, HIGH VAULTED CEILINGS!! OPENS TO A SPACIOUS FAMILY ROOM, HAS NEW TILE THROUGHOUT AND THE KITCHEN HAS EXTRA CABINET SPACE. THIS HOME ALSO FEATURES A BRIGHT FORMAL LIVING ROOM PROVIDING MORE SPACE TO ENTERTAIN OR STRETCH OUT. NICE SIZED BEDROOMS WITH THE MASTER BATH FEATURING DOUBLE SINKS, AN ELONGATED VANITY & LARGE SHOWER. HOME IS CLOSE TO MAJOR FREEWAYS, SHOPPING CENTERS, DINING AND MUCH MUCH MORE!! DON'T MISS THE CHANCE TO CALL THIS ONE YOURS! *PETS- NO CATS, DOG ALLOWED WITH OWNER APPROVAL.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1301 W Mohawk Ln have any available units?
1301 W Mohawk Ln doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 1301 W Mohawk Ln have?
Some of 1301 W Mohawk Ln's amenities include in unit laundry, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1301 W Mohawk Ln currently offering any rent specials?
1301 W Mohawk Ln is not currently offering any rent specials.
Is 1301 W Mohawk Ln pet-friendly?
Yes, 1301 W Mohawk Ln is pet friendly.
Does 1301 W Mohawk Ln offer parking?
Yes, 1301 W Mohawk Ln offers parking.
Does 1301 W Mohawk Ln have units with washers and dryers?
Yes, 1301 W Mohawk Ln offers units with in unit laundry.
Does 1301 W Mohawk Ln have a pool?
No, 1301 W Mohawk Ln does not have a pool.
Does 1301 W Mohawk Ln have accessible units?
No, 1301 W Mohawk Ln does not have accessible units.
Does 1301 W Mohawk Ln have units with dishwashers?
Yes, 1301 W Mohawk Ln has units with dishwashers.
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