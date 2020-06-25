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Phoenix, AZ
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12820 N 22ND Street
Last updated August 7 2019 at 3:14 PM

12820 N 22ND Street

12820 N 22nd St · No Longer Available
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Location

12820 N 22nd St, Phoenix, AZ 85022

Amenities

patio / balcony
parking
walk in closets
pool
fireplace
microwave
Unit Amenities
fireplace
microwave
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
**HUGE 4 BEDROOM 3 BATH HOME WITH A SPARKLING BLUE POOL. PLENTY OF SPACE FOR ENTERTAINMENT IN EVERY ROOM. BEAUTIFUL FIREPLACE, PERFECT FOR THOSE CHILLY NIGHTS. GREAT KITCHEN AND A GREAT DINING AREA.. FULL MASTER BATH AND WALK-IN CLOSET. LOW MAINTENANCE LANDSCAPING. ALSO A HUGE BACK STORAGE ROOM/GUEST HOUSE/POOL CABANA, WITH BATH, GUEST ROOM AND KITCHENETTE, NOT INCLUDED IN HOME SQ FT. HOME IS CLOSE TO MAJOR FREEWAYS, SHOPPING, DINING,***IF ACTIVE - WE ARE STILL TAKING APPLICATIONS***NO HOUSING VOUCHERS***NO CATS***

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12820 N 22ND Street have any available units?
12820 N 22ND Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 12820 N 22ND Street have?
Some of 12820 N 22ND Street's amenities include patio / balcony, parking, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12820 N 22ND Street currently offering any rent specials?
12820 N 22ND Street is not currently offering any rent specials.
Is 12820 N 22ND Street pet-friendly?
No, 12820 N 22ND Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 12820 N 22ND Street offer parking?
Yes, 12820 N 22ND Street offers parking.
Does 12820 N 22ND Street have units with washers and dryers?
No, 12820 N 22ND Street does not offer units with in unit laundry.
Does 12820 N 22ND Street have a pool?
Yes, 12820 N 22ND Street has a pool.
Does 12820 N 22ND Street have accessible units?
No, 12820 N 22ND Street does not have accessible units.
Does 12820 N 22ND Street have units with dishwashers?
No, 12820 N 22ND Street does not have units with dishwashers.
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