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Phoenix, AZ
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10602 N 35TH Street
Last updated May 16 2019 at 1:47 PM

10602 N 35TH Street

10602 North 35th Street · No Longer Available
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Location

10602 North 35th Street, Phoenix, AZ 85028

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10602 N 35TH Street have any available units?
10602 N 35TH Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 10602 N 35TH Street have?
Some of 10602 N 35TH Street's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10602 N 35TH Street currently offering any rent specials?
10602 N 35TH Street is not currently offering any rent specials.
Is 10602 N 35TH Street pet-friendly?
No, 10602 N 35TH Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 10602 N 35TH Street offer parking?
Yes, 10602 N 35TH Street offers parking.
Does 10602 N 35TH Street have units with washers and dryers?
No, 10602 N 35TH Street does not offer units with in unit laundry.
Does 10602 N 35TH Street have a pool?
No, 10602 N 35TH Street does not have a pool.
Does 10602 N 35TH Street have accessible units?
No, 10602 N 35TH Street does not have accessible units.
Does 10602 N 35TH Street have units with dishwashers?
Yes, 10602 N 35TH Street has units with dishwashers.
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