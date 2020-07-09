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Chandler, AZ
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860 S Rio Drive
Last updated December 17 2019 at 11:07 AM

860 S Rio Drive

860 South Rio Drive · No Longer Available
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Location

860 South Rio Drive, Chandler, AZ 85225
Chandler Ranch

Amenities

patio / balcony
pet friendly
recently renovated
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
New Kitchen, Flooring & Paint with one bed room Down Stairs. Wont last long. Call Ryan 602-400-5090 - Subdivision: THE HAVEN

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Please text or call me if you have any questions.

Ryan S. VANOTTI PLLC
Realtor
11024 N 28th Dr Suite#145
Phoenix, AZ 85029
CELL & TEXT#: 602-400-5090
E-Mail: ryan@gorenter.com
Brokerage Co: GoRenter.com, LLC

(RLNE5321657)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 860 S Rio Drive have any available units?
860 S Rio Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 860 S Rio Drive have?
Some of 860 S Rio Drive's amenities include patio / balcony, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 860 S Rio Drive currently offering any rent specials?
860 S Rio Drive is not currently offering any rent specials.
Is 860 S Rio Drive pet-friendly?
Yes, 860 S Rio Drive is pet friendly.
Does 860 S Rio Drive offer parking?
No, 860 S Rio Drive does not offer parking.
Does 860 S Rio Drive have units with washers and dryers?
No, 860 S Rio Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 860 S Rio Drive have a pool?
No, 860 S Rio Drive does not have a pool.
Does 860 S Rio Drive have accessible units?
No, 860 S Rio Drive does not have accessible units.
Does 860 S Rio Drive have units with dishwashers?
No, 860 S Rio Drive does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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