All apartments in Chandler
Find more places like 1520 E SAGITTARIUS Place.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Chandler, AZ
/
1520 E SAGITTARIUS Place
Last updated January 24 2020 at 6:29 AM

1520 E SAGITTARIUS Place

1520 East Sagittarius Place · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Chandler
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Luxury Places
See all
1 Bedrooms
See all

Location

1520 East Sagittarius Place, Chandler, AZ 85249

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
courtyard
game room
parking
pool
****DESIRED CHANDLER LOCATION****SPACIOUS SINGLE LEVEL HOME****3 BEDROOM, 3.5 BATH W/BONUS/GAME ROOM, 3400 SQUARE FEET, GREAT ROOM FLOOR PLAN, FORMAL DINING ROOM, GOURMET KITCHEN W/GAS COOK TOP, DBL OVENS, STAINLESS APPLIANCES, ISLAND & BREAKFAST BAR, MAPLE CABINETS, UPGRADES THROUGHOUT, LARGE MASTER SUITE W/DBL SINKS, SEPARATE TUB & WALK-IN SHOWER, SPLIT SECONDARY BEDROOMS, COURTYARD, PAVER DRIVEWAY, WALKWAYS & PATIOS, PRIVATE PLAY POOL & COVERED PATIO, COME SEE ALL THIS HOME HAS TO OFFER.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1520 E SAGITTARIUS Place have any available units?
1520 E SAGITTARIUS Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 1520 E SAGITTARIUS Place have?
Some of 1520 E SAGITTARIUS Place's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1520 E SAGITTARIUS Place currently offering any rent specials?
1520 E SAGITTARIUS Place is not currently offering any rent specials.
Is 1520 E SAGITTARIUS Place pet-friendly?
No, 1520 E SAGITTARIUS Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chandler.
Does 1520 E SAGITTARIUS Place offer parking?
Yes, 1520 E SAGITTARIUS Place offers parking.
Does 1520 E SAGITTARIUS Place have units with washers and dryers?
No, 1520 E SAGITTARIUS Place does not offer units with in unit laundry.
Does 1520 E SAGITTARIUS Place have a pool?
Yes, 1520 E SAGITTARIUS Place has a pool.
Does 1520 E SAGITTARIUS Place have accessible units?
No, 1520 E SAGITTARIUS Place does not have accessible units.
Does 1520 E SAGITTARIUS Place have units with dishwashers?
Yes, 1520 E SAGITTARIUS Place has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Helpful Articles
Rent vs Buy: Advantages of Renting a Home as a Family
8 Tips for Finding an Apartment You Can Afford 
Parent Guide to Apartment Living
Top 10 Medium-Sized Cities with the Biggest Rent Growth Over the Last Year
How to Furnish an Apartment on a Budget
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Avery on the Green
125 S Alma School Rd
Chandler, AZ 85225
San Cervantes by Mark-Taylor
400 N Coronado St
Chandler, AZ 85224
San Hacienda by Mark-Taylor
1600 N Arizona Ave
Chandler, AZ 85225
Fairways
777 W Chandler Blvd
Chandler, AZ 85225
Crosswinds
868 S Arizona Ave
Chandler, AZ 85225
Almeria at Ocotillo
2471 W Edgewater Way
Chandler, AZ 85248
Arrive Ocotillo
825 W Queen Creek Rd
Chandler, AZ 85248
The District at Chandler
2222 West Frye Road
Chandler, AZ 85224

Similar Pages

Chandler 1 BedroomsChandler 2 Bedrooms
Chandler Apartments with ParkingChandler Apartments with Pool
Chandler Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZQueen Creek, AZ

Nearby Neighborhoods

OctotilloThe Provinces
The Island At Ocotillo
Oasis Neighborhood

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Paradise Valley Community College