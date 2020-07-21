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Chandler, AZ
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1370 E SAN CARLOS Way
Last updated August 28 2019 at 7:53 AM

1370 E SAN CARLOS Way

1370 East San Carlos Place · No Longer Available
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Location

1370 East San Carlos Place, Chandler, AZ 85249
Chandler Heights Estates

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1370 E SAN CARLOS Way have any available units?
1370 E SAN CARLOS Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 1370 E SAN CARLOS Way have?
Some of 1370 E SAN CARLOS Way's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1370 E SAN CARLOS Way currently offering any rent specials?
1370 E SAN CARLOS Way is not currently offering any rent specials.
Is 1370 E SAN CARLOS Way pet-friendly?
No, 1370 E SAN CARLOS Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chandler.
Does 1370 E SAN CARLOS Way offer parking?
Yes, 1370 E SAN CARLOS Way offers parking.
Does 1370 E SAN CARLOS Way have units with washers and dryers?
No, 1370 E SAN CARLOS Way does not offer units with in unit laundry.
Does 1370 E SAN CARLOS Way have a pool?
Yes, 1370 E SAN CARLOS Way has a pool.
Does 1370 E SAN CARLOS Way have accessible units?
No, 1370 E SAN CARLOS Way does not have accessible units.
Does 1370 E SAN CARLOS Way have units with dishwashers?
Yes, 1370 E SAN CARLOS Way has units with dishwashers.
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