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Chandler, AZ
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1270 W CHICAGO Street
Last updated March 20 2020 at 11:19 PM

1270 W CHICAGO Street

1270 West Chicago Street · No Longer Available
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Location

1270 West Chicago Street, Chandler, AZ 85224

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
parking
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
pet friendly
basketball court
parking
playground
volleyball court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1270 W CHICAGO Street have any available units?
1270 W CHICAGO Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 1270 W CHICAGO Street have?
Some of 1270 W CHICAGO Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1270 W CHICAGO Street currently offering any rent specials?
1270 W CHICAGO Street is not currently offering any rent specials.
Is 1270 W CHICAGO Street pet-friendly?
Yes, 1270 W CHICAGO Street is pet friendly.
Does 1270 W CHICAGO Street offer parking?
Yes, 1270 W CHICAGO Street offers parking.
Does 1270 W CHICAGO Street have units with washers and dryers?
No, 1270 W CHICAGO Street does not offer units with in unit laundry.
Does 1270 W CHICAGO Street have a pool?
No, 1270 W CHICAGO Street does not have a pool.
Does 1270 W CHICAGO Street have accessible units?
No, 1270 W CHICAGO Street does not have accessible units.
Does 1270 W CHICAGO Street have units with dishwashers?
Yes, 1270 W CHICAGO Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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