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Chandler, AZ
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1132 W Oriole Way
Last updated May 8 2020 at 12:57 PM

1132 W Oriole Way

1132 West Oriole Way · No Longer Available
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Location

1132 West Oriole Way, Chandler, AZ 85286
Clemente Ranch

Amenities

pet friendly
recently renovated
stainless steel
pool
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
pool
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Tenant Occupied / Property Available for June Move In

Rental Tax 1.5%

(RLNE2128187)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1132 W Oriole Way have any available units?
1132 W Oriole Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 1132 W Oriole Way have?
Some of 1132 W Oriole Way's amenities include pet friendly, recently renovated, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1132 W Oriole Way currently offering any rent specials?
1132 W Oriole Way is not currently offering any rent specials.
Is 1132 W Oriole Way pet-friendly?
Yes, 1132 W Oriole Way is pet friendly.
Does 1132 W Oriole Way offer parking?
No, 1132 W Oriole Way does not offer parking.
Does 1132 W Oriole Way have units with washers and dryers?
No, 1132 W Oriole Way does not offer units with in unit laundry.
Does 1132 W Oriole Way have a pool?
Yes, 1132 W Oriole Way has a pool.
Does 1132 W Oriole Way have accessible units?
No, 1132 W Oriole Way does not have accessible units.
Does 1132 W Oriole Way have units with dishwashers?
No, 1132 W Oriole Way does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Helpful Articles
What to Include in a Roommate Agreement
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Change of Address Checklist: Everyone to Notify
Rent vs Buy: Advantages of Renting a Home as a Family
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

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