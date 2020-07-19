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Chandler, AZ
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1042 W WILDHORSE Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1042 W WILDHORSE Drive

1042 West Wildhorse Drive · No Longer Available
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Location

1042 West Wildhorse Drive, Chandler, AZ 85286
Carrizal

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
IN PROCESS OF GETTING HOME PAINTED, CLEANED ETC. WILL BE READY 2/15/19. STUNNING 5 BEDRROOM OR 6! WITH 3 FULL BATHROOMS. HUGE EXTRA 6TH OPEN ROOM UPSTAIRS. HOME HAS LOFT, 3 FULL BATHROOMS, SEPERATE MASTER BEDROOM UPSTAIRS. BEDROOM DOWNSTAIRS WITH FULL BATH. FORMAL LIVING ROOM, FORMAL DINING ROOM, FAMILY ROOM WITH FIREPLACE. ALL NEW STAINLESS APPLIANCES INCLUDED. SIDE BY SIDE FRIDGE WITH WATER AND ICE. VERY NICE POOL WITH WATERFALL. CUSTOM PAINT THROUGHOUT. CORIAN C-TOPS. EXCELLENT LOCATION CLOSE TO 202 & 101! WON'T LAST!!! ALL EXTERIOR JUST PAINTED IN 2018. POOL SERVICE INCLUDED IN RENT!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1042 W WILDHORSE Drive have any available units?
1042 W WILDHORSE Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 1042 W WILDHORSE Drive have?
Some of 1042 W WILDHORSE Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1042 W WILDHORSE Drive currently offering any rent specials?
1042 W WILDHORSE Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1042 W WILDHORSE Drive pet-friendly?
No, 1042 W WILDHORSE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chandler.
Does 1042 W WILDHORSE Drive offer parking?
Yes, 1042 W WILDHORSE Drive offers parking.
Does 1042 W WILDHORSE Drive have units with washers and dryers?
No, 1042 W WILDHORSE Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1042 W WILDHORSE Drive have a pool?
Yes, 1042 W WILDHORSE Drive has a pool.
Does 1042 W WILDHORSE Drive have accessible units?
No, 1042 W WILDHORSE Drive does not have accessible units.
Does 1042 W WILDHORSE Drive have units with dishwashers?
Yes, 1042 W WILDHORSE Drive has units with dishwashers.
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