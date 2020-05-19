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Alexandria, VA
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910 POWHATAN STREET
Last updated June 15 2019 at 11:12 AM

910 POWHATAN STREET

910 Powhatan Street · No Longer Available
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Location

910 Powhatan Street, Alexandria, VA 22314
Braddock Road Metro

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
stainless steel
microwave
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
RARELY AVAILABLE GORGEOUS 1 BEDROOM, 1.5 BATH UNIT ~ ENERGY EFFICIENT GEOTHERMAL HEAT & COOLING SYSTEM ~ BAY WINDOWS ~ HARDWOOD FLOORS ~ HIGH CEILING ~ CROWN MOLDING ~ KITCHEN HAS BREAKFAST BAR, BEAUTIFUL CABINETS, SLEEK WHITE MARBLE COUNTERS AND MODERN STAINLESS STEEL APPLIANCES ~ MASTER BATH HAS SOAKING TUB AND WHITE MARBLE COUNTER ~ ADDITIONAL EXTERIOR STORAGE SPACE ~ GREAT LOCATION, WALK TO HARRIS TEETER, METRO & ALL THAT OLD TOWN. Walls will be painted & carpet will be professionally cleaned prior to tenant move-in. TENANT RESPONSIBLE FOR $300 CONDO MOVE-IN FEE. 1 PET ALLOWED CASE BY CASE WITH PET DEPOSIT. MAXIMUM 2 UNRELATED ADULTS. MAXIMUM 2 INCOMES 2 INCOMES TO QUALIFY. EMAIL ALL QUESTIONS TO: LISTINGAGENT@PROMAXREALTORS.COM

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
limit: 1
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 910 POWHATAN STREET have any available units?
910 POWHATAN STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Alexandria, VA.
How much is rent in Alexandria, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Alexandria Rent Report.
What amenities does 910 POWHATAN STREET have?
Some of 910 POWHATAN STREET's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 910 POWHATAN STREET currently offering any rent specials?
910 POWHATAN STREET is not currently offering any rent specials.
Is 910 POWHATAN STREET pet-friendly?
Yes, 910 POWHATAN STREET is pet friendly.
Does 910 POWHATAN STREET offer parking?
No, 910 POWHATAN STREET does not offer parking.
Does 910 POWHATAN STREET have units with washers and dryers?
Yes, 910 POWHATAN STREET offers units with in unit laundry.
Does 910 POWHATAN STREET have a pool?
No, 910 POWHATAN STREET does not have a pool.
Does 910 POWHATAN STREET have accessible units?
No, 910 POWHATAN STREET does not have accessible units.
Does 910 POWHATAN STREET have units with dishwashers?
Yes, 910 POWHATAN STREET has units with dishwashers.
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