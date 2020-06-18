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828 SLATERS LANE
Last updated April 7 2020 at 12:21 AM

828 SLATERS LANE

828 Slaters Lane · No Longer Available
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Location

828 Slaters Lane, Alexandria, VA 22314
Northeast Alexandria

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
elevator
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
refrigerator
Property Amenities
elevator
parking
garage
internet access
LARGE CONDO WITH 2 FULL SUITES. CLOSE LOCATION TO METRO, GW PARKWAY, ROUTE 1. CONVENIENTLY LOCATED AT NORTH END OF OLD TOWN ALEXANDRIA. INVITING AND OPEN FLOOR PLAN. GAS FIREPLACE COMPLEMENTS THE LIVING ROOM. DINING AREA CAN ACCOMMODATE DINNER GUESTS. KITCHEN IN ROOMY ENOUGH AND EASY TO MAINTAIN. 1 ASSIGNED PARKING SPACE C-37 IS INCLUDED TO GATED GARAGE WITH FOB ENTRY. THERE IS A $400 MOVE IN FEE. CONDO MANAGEMENT FORMS ONLINE AND ALL MOVE IN/MOVE OUTS MUST BE SCHEDULED IN ADVANCE WITH THE CONDO MANAGEMENT COMPANY WITH ACCOMPANYING PAPERWORK, ROSEWOOD MANAGEMENT AND CONSULTING IN FAIRFAX. NO PETS. NO SMOKING. 12-24 MONTH LEASE. INCOME REQUIREMENTS ARE 40 X THE MONTHLY RENT. APPLY ONLINE THROUGH PEAKE MANAGEMENT WEBSITE. NO PAPER APPLICATIONS AND APPLICATION FEE IS $50 PER APPLICANT. ALL OF AGE OCCUPANTS MUST COMPLETE APPLICATION. AVAILABLE APRIL 1ST. TENANTS PAY ELECTRIC AND GAS AND CABLE/PHONE/INTERNET. THERE IS NO FIOS AVAILABLE IN OLD TOWN ALEXANDRIA.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 828 SLATERS LANE have any available units?
828 SLATERS LANE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Alexandria, VA.
What amenities does 828 SLATERS LANE have?
Some of 828 SLATERS LANE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 828 SLATERS LANE currently offering any rent specials?
828 SLATERS LANE is not currently offering any rent specials.
Is 828 SLATERS LANE pet-friendly?
No, 828 SLATERS LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Alexandria.
Does 828 SLATERS LANE offer parking?
Yes, 828 SLATERS LANE offers parking.
Does 828 SLATERS LANE have units with washers and dryers?
Yes, 828 SLATERS LANE offers units with in unit laundry.
Does 828 SLATERS LANE have a pool?
No, 828 SLATERS LANE does not have a pool.
Does 828 SLATERS LANE have accessible units?
No, 828 SLATERS LANE does not have accessible units.
Does 828 SLATERS LANE have units with dishwashers?
Yes, 828 SLATERS LANE has units with dishwashers.
Does 828 SLATERS LANE have units with air conditioning?
No, 828 SLATERS LANE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
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