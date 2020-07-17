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Alexandria, VA
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5113 BELLEMEADE LANE
Last updated July 16 2020 at 11:40 PM

5113 BELLEMEADE LANE

5113 Bellmeade Lane · No Longer Available
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Location

5113 Bellmeade Lane, Alexandria, VA 22311

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5113 BELLEMEADE LANE have any available units?
5113 BELLEMEADE LANE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Alexandria, VA.
What amenities does 5113 BELLEMEADE LANE have?
Some of 5113 BELLEMEADE LANE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5113 BELLEMEADE LANE currently offering any rent specials?
5113 BELLEMEADE LANE is not currently offering any rent specials.
Is 5113 BELLEMEADE LANE pet-friendly?
No, 5113 BELLEMEADE LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Alexandria.
Does 5113 BELLEMEADE LANE offer parking?
Yes, 5113 BELLEMEADE LANE offers parking.
Does 5113 BELLEMEADE LANE have units with washers and dryers?
Yes, 5113 BELLEMEADE LANE offers units with in unit laundry.
Does 5113 BELLEMEADE LANE have a pool?
No, 5113 BELLEMEADE LANE does not have a pool.
Does 5113 BELLEMEADE LANE have accessible units?
No, 5113 BELLEMEADE LANE does not have accessible units.
Does 5113 BELLEMEADE LANE have units with dishwashers?
Yes, 5113 BELLEMEADE LANE has units with dishwashers.
Does 5113 BELLEMEADE LANE have units with air conditioning?
No, 5113 BELLEMEADE LANE does not have units with air conditioning.
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