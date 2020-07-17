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219 S ROYAL ST
Last updated June 14 2020 at 8:53 PM

219 S ROYAL ST

219 South Royal Street · (866) 677-6937
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Location

219 South Royal Street, Alexandria, VA 22314
Old Town

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$4,500

2 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
stainless steel
Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 219 S ROYAL ST have any available units?
219 S ROYAL ST has a unit available for $4,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 219 S ROYAL ST have?
Some of 219 S ROYAL ST's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 219 S ROYAL ST currently offering any rent specials?
219 S ROYAL ST is not currently offering any rent specials.
Is 219 S ROYAL ST pet-friendly?
No, 219 S ROYAL ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Alexandria.
Does 219 S ROYAL ST offer parking?
Yes, 219 S ROYAL ST offers parking.
Does 219 S ROYAL ST have units with washers and dryers?
Yes, 219 S ROYAL ST offers units with in unit laundry.
Does 219 S ROYAL ST have a pool?
No, 219 S ROYAL ST does not have a pool.
Does 219 S ROYAL ST have accessible units?
No, 219 S ROYAL ST does not have accessible units.
Does 219 S ROYAL ST have units with dishwashers?
Yes, 219 S ROYAL ST has units with dishwashers.
Does 219 S ROYAL ST have units with air conditioning?
No, 219 S ROYAL ST does not have units with air conditioning.
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