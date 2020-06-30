9934 Sable Green

Amenities
BEAUTIFUL HOME IN NORTHSIDE ISD FEATURING AN ISLAND KITCHEN & MASTER BEDROOM DOWN*TILED KITCHEN AND BATHROOMS*LOFT AREA UP*UPGRADES ALL THROUGH THE HOME*FRESH INTERIOR PAINT*LOOKS LIKE NEW!!! - BEAUTIFUL HOME IN NORTHSIDE ISD FEATURING AN ISLAND KITCHEN & MASTER BEDROOM DOWN*TILED KITCHEN AND BATHROOMS*LOFT AREA UP*UPGRADES ALL THROUGH THE HOME*FRESH INTERIOR PAINT*LOOKS LIKE NEW!!! *2 CAR GARAGE*CENTRAL HVAC*$55 APPL. FEE IS NON-REFUNDABLE*APPL. FEE, SEC. DEP., FIRST MONTH'S RENT & PET FEE(S) MUST BE IN CERT FUNDS. LEASE MUST COMMENCE WITH IN 10 DAYS OF APPROVAL.*PET FEE IS NON REFUNDABLE*NO PIT BULLS, ROTTWEILERS OR DOBERMANS*
(RLNE5409909)