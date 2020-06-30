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9934 Sable Green
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9934 Sable Green

9934 Sable Green · No Longer Available
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Location

9934 Sable Green, San Antonio, TX 78251

Amenities

pet friendly
garage
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
recently renovated
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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(RLNE5409909)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9934 Sable Green have any available units?
9934 Sable Green doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 9934 Sable Green have?
Some of 9934 Sable Green's amenities include pet friendly, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9934 Sable Green currently offering any rent specials?
9934 Sable Green is not currently offering any rent specials.
Is 9934 Sable Green pet-friendly?
Yes, 9934 Sable Green is pet friendly.
Does 9934 Sable Green offer parking?
Yes, 9934 Sable Green offers parking.
Does 9934 Sable Green have units with washers and dryers?
No, 9934 Sable Green does not offer units with in unit laundry.
Does 9934 Sable Green have a pool?
No, 9934 Sable Green does not have a pool.
Does 9934 Sable Green have accessible units?
No, 9934 Sable Green does not have accessible units.
Does 9934 Sable Green have units with dishwashers?
No, 9934 Sable Green does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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