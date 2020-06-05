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9823 Roan Lodge
Last updated March 14 2020 at 11:07 AM

9823 Roan Lodge

9823 Roan Lodge · No Longer Available
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Location

9823 Roan Lodge, San Antonio, TX 78251

Amenities

pet friendly
recently renovated
refrigerator
Unit Amenities
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
9823 Roan Lodge Available 04/06/20 CUTE 3 BR 2 BATH WITH UPGRADED CT'S AND TILE FLOORING IN ALL WET AREAS AND LIVING*BLACK GE APPLIANCES*REFRIGERATOR INCLUDED*UTILITY INSIDE*GAR. DR OPENER*EASY ACCESS TO LACKLAND AFB, SEA WORLD, 410, 1604, UTSA, FIESTA TEXAS AND LA CANTERA SHOPPING - CUTE 3 BR 2 BATH WITH UPGRADED CT'S AND TILE FLOORING IN ALL WET AREAS AND LIVING*BLACK GE APPLIANCES*REFRIGERATOR INCLUDED*UTILITY INSIDE*GAR. DR OPENER*EASY ACCESS TO LACKLAND AFB, SEA WORLD, 410, 1604, UTSA, FIESTA TEXAS AND LA CANTERA SHOPPING*$55 APP FEE, 1ST MONTHS RENT, SEC. DEPOSIT, AND PET DEPOSIT(S) MUST BE IN CERT. FUNDS I.E. CASH OR MONEY ORDER*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*NO PIT BULLS, ROTTWEILERS, OR DOBERMANS*PLEASE CALL FOR PET APPROVAL

(RLNE2449426)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9823 Roan Lodge have any available units?
9823 Roan Lodge doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
Is 9823 Roan Lodge currently offering any rent specials?
9823 Roan Lodge is not currently offering any rent specials.
Is 9823 Roan Lodge pet-friendly?
Yes, 9823 Roan Lodge is pet friendly.
Does 9823 Roan Lodge offer parking?
No, 9823 Roan Lodge does not offer parking.
Does 9823 Roan Lodge have units with washers and dryers?
No, 9823 Roan Lodge does not offer units with in unit laundry.
Does 9823 Roan Lodge have a pool?
No, 9823 Roan Lodge does not have a pool.
Does 9823 Roan Lodge have accessible units?
No, 9823 Roan Lodge does not have accessible units.
Does 9823 Roan Lodge have units with dishwashers?
No, 9823 Roan Lodge does not have units with dishwashers.
Does 9823 Roan Lodge have units with air conditioning?
No, 9823 Roan Lodge does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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What to Include in a Roommate Agreement
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