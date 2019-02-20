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9427 Keegans Woods Dr.
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9427 Keegans Woods Dr
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9427 Keegans Woods Dr

9427 Keegans Woods Drive · No Longer Available
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Location

9427 Keegans Woods Drive, San Antonio, TX 78254
Braun's Farm

Amenities

patio / balcony
garage
recently renovated
stainless steel
pool
tennis court
Unit Amenities
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
tennis court
TOTALLY UPDATED 4 BEDROOM 2 1/2 BATH PLUS STUDY. CERAMIC TILE AND PLANK VINYL FLOORS. NEW KITCHEN CABINETS, QUARTZ, AND STAINLESS APPLIANCES. TWO LIVING AND TWO EATING PLUS DETACHED OVERSIZED 2 CAR GARAGE. THIS PULTE BUILT HOME SHOWS GREAT AND IS ON A DEAD END STREET WITH A LEVEL YARD. POOL, PARK AND TENNIS COURTS IN THE SUBDIVISION. LARGE ISLAND KITCHEN WITH WINDOW OVER CORNER SINK. LOTS OF CABINET AND COUNTER SPACE. LIGHT AND BRIGHT OPEN FLOOR PLAN. NOTHING LIKE THIS ON THE MARKET, CALL TO SEE TODAY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

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Frequently Asked Questions

Does 9427 Keegans Woods Dr have any available units?
9427 Keegans Woods Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 9427 Keegans Woods Dr have?
Some of 9427 Keegans Woods Dr's amenities include patio / balcony, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9427 Keegans Woods Dr currently offering any rent specials?
9427 Keegans Woods Dr is not currently offering any rent specials.
Is 9427 Keegans Woods Dr pet-friendly?
No, 9427 Keegans Woods Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 9427 Keegans Woods Dr offer parking?
Yes, 9427 Keegans Woods Dr offers parking.
Does 9427 Keegans Woods Dr have units with washers and dryers?
No, 9427 Keegans Woods Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 9427 Keegans Woods Dr have a pool?
Yes, 9427 Keegans Woods Dr has a pool.
Does 9427 Keegans Woods Dr have accessible units?
No, 9427 Keegans Woods Dr does not have accessible units.
Does 9427 Keegans Woods Dr have units with dishwashers?
No, 9427 Keegans Woods Dr does not have units with dishwashers.

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