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8130 Cantura Mills
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8130 Cantura Mills

8130 Cantura Mls · No Longer Available
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Location

8130 Cantura Mls, San Antonio, TX 78109
Northhampton

Amenities

pet friendly
carpet
Unit Amenities
carpet
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
8130 Cantura Mills Available 06/28/19 CHECK OUT THIS 3 BEDROOM HOME FEATURING AN ISLAND KITCHEN & OPEN FLOOR PLAN*WOOD VINYL PLANK FLOORING & CARPET IN BEDROOMS*EASY ACCESS TO RANDOLPH AFB, FT. SAM & SHOPPING - CHECK OUT THIS 3 BEDROOM HOME FEATURING AN ISLAND KITCHEN & OPEN FLOOR PLAN*WOOD VINYL PLANK FLOORING & CARPET IN BEDROOMS*EASY ACCESS TO RANDOLPH AFB, FT. SAM & SHOPPING*$55 APP FEE PER PERSON NON REFUNDABLE*FIRST MONTH'S RENT & DEPOSITS IN CASH/CERT. FUNDS ONLY*PET FEE IS NON-REFUNDABLE*LEASE COMMENCEMENT DATE MUST BE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*

(RLNE3222823)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8130 Cantura Mills have any available units?
8130 Cantura Mills doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
Is 8130 Cantura Mills currently offering any rent specials?
8130 Cantura Mills is not currently offering any rent specials.
Is 8130 Cantura Mills pet-friendly?
Yes, 8130 Cantura Mills is pet friendly.
Does 8130 Cantura Mills offer parking?
No, 8130 Cantura Mills does not offer parking.
Does 8130 Cantura Mills have units with washers and dryers?
No, 8130 Cantura Mills does not offer units with in unit laundry.
Does 8130 Cantura Mills have a pool?
No, 8130 Cantura Mills does not have a pool.
Does 8130 Cantura Mills have accessible units?
No, 8130 Cantura Mills does not have accessible units.
Does 8130 Cantura Mills have units with dishwashers?
No, 8130 Cantura Mills does not have units with dishwashers.
Does 8130 Cantura Mills have units with air conditioning?
No, 8130 Cantura Mills does not have units with air conditioning.
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