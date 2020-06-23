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San Antonio, TX
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6637 Biscay Bay - Biscay Bay
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

6637 Biscay Bay - Biscay Bay

6637 Biscay Bay · No Longer Available
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Location

6637 Biscay Bay, San Antonio, TX 78249
Babcock North

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
garbage disposal
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
courtyard
garage
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No Pets Allowed

(RLNE3358611)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6637 Biscay Bay - Biscay Bay have any available units?
6637 Biscay Bay - Biscay Bay doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 6637 Biscay Bay - Biscay Bay have?
Some of 6637 Biscay Bay - Biscay Bay's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6637 Biscay Bay - Biscay Bay currently offering any rent specials?
6637 Biscay Bay - Biscay Bay isn't currently offering any rent specials.
Is 6637 Biscay Bay - Biscay Bay pet-friendly?
No, 6637 Biscay Bay - Biscay Bay is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 6637 Biscay Bay - Biscay Bay offer parking?
Yes, 6637 Biscay Bay - Biscay Bay does offer parking.
Does 6637 Biscay Bay - Biscay Bay have units with washers and dryers?
Yes, 6637 Biscay Bay - Biscay Bay offers units with in unit laundry.
Does 6637 Biscay Bay - Biscay Bay have a pool?
No, 6637 Biscay Bay - Biscay Bay does not have a pool.
Does 6637 Biscay Bay - Biscay Bay have accessible units?
No, 6637 Biscay Bay - Biscay Bay does not have accessible units.
Does 6637 Biscay Bay - Biscay Bay have units with dishwashers?
Yes, 6637 Biscay Bay - Biscay Bay has units with dishwashers.
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