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6603 Spring Hurst St
Last updated April 25 2020 at 4:09 AM

6603 Spring Hurst St

6603 Spring Hurst Street · No Longer Available
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Location

6603 Spring Hurst Street, San Antonio, TX 78249
Babcock North

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
CLOSE TO UTSA, MEDICAL CENTER, IH10/1604 SHOPPING. GOOD SCHOOLS AND AREA. PETS ARE NEG., $400 DEP. ($200 NON-REFUNDABLE) LIMIT 2. APROX. 1250 SQ.FT. EACH BEDROOM HAS ITS OWN FULL BATH. 1/2 BATH DOWNSTAIRS/LAUNDRY ROOM COMBO. FENCED BACK YARD WITH LARGE CEMENT PATIO, 2 CAR PARKING PAD IN ALLEY. DISHWASHER & REFRIGERATOR. NEW STOVE & KITCHEN COUNTER TOPS, PAINTED CABINETS & WALLS THROUGHOUT. 3 CEILING FANS, CENTRAL AIR & HEAT. SMOKE ALARMS. PROFESSIONALLY CLEANED HOUSE & CARPET (SANITIZED DISINFECTANT & PROTECTANT). ALL FLOORS POWER WASHED & SEALER APPLIED. CHECK SCHOOLS FOR CHANGES OR CAPS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6603 Spring Hurst St have any available units?
6603 Spring Hurst St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 6603 Spring Hurst St have?
Some of 6603 Spring Hurst St's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6603 Spring Hurst St currently offering any rent specials?
6603 Spring Hurst St is not currently offering any rent specials.
Is 6603 Spring Hurst St pet-friendly?
Yes, 6603 Spring Hurst St is pet friendly.
Does 6603 Spring Hurst St offer parking?
Yes, 6603 Spring Hurst St offers parking.
Does 6603 Spring Hurst St have units with washers and dryers?
No, 6603 Spring Hurst St does not offer units with in unit laundry.
Does 6603 Spring Hurst St have a pool?
No, 6603 Spring Hurst St does not have a pool.
Does 6603 Spring Hurst St have accessible units?
No, 6603 Spring Hurst St does not have accessible units.
Does 6603 Spring Hurst St have units with dishwashers?
Yes, 6603 Spring Hurst St has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.
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