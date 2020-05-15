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5526 Spring Walk
Last updated April 14 2020 at 1:07 PM

5526 Spring Walk

5526 Spring Walk · No Longer Available
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Location

5526 Spring Walk, San Antonio, TX 78247
Spring Creek

Amenities

pet friendly
refrigerator
Unit Amenities
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
SPACIOUS 3 BEDROOM HOME IN THE DESIRABLE NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT*ISLAND KITCHEN*WALK TO ELEMENTARY SCHOOL*OPEN FLOOR PLAN*EASY ACCESS TO FT. SAM OR RANDOLPH AFB*REFRIGERATOR NOT INCLUDED WITH PROPERTY - SPACIOUS 3 BEDROOM HOME IN THE DESIRABLE NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT*ISLAND KITCHEN*WALK TO ELEMENTARY SCHOOL*OPEN FLOOR PLAN*EASY ACCESS TO FT. SAM OR RANDOLPH AFB*REFRIGERATOR NOT INCLUDED WITH PROPERTY***APP. FEE IS NON-REFUNDABLE*$55 APPL. FEE, SEC. DEP & FIRST MONTH'S RENT MUST BE IN CASH/CERT FUNDS ONLY*FIRST MONTH'S RENT IS A FULL MONTH, WITH PRORATED RENT BEING PAID 2ND MONTH OF LEASE*LEASE COMMENCEMENT DATE MUST BE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*TENANT TO VERIFY SCHOOLS*PET RESTRICTIONS

(RLNE4005440)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5526 Spring Walk have any available units?
5526 Spring Walk doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
Is 5526 Spring Walk currently offering any rent specials?
5526 Spring Walk is not currently offering any rent specials.
Is 5526 Spring Walk pet-friendly?
Yes, 5526 Spring Walk is pet friendly.
Does 5526 Spring Walk offer parking?
No, 5526 Spring Walk does not offer parking.
Does 5526 Spring Walk have units with washers and dryers?
No, 5526 Spring Walk does not offer units with in unit laundry.
Does 5526 Spring Walk have a pool?
No, 5526 Spring Walk does not have a pool.
Does 5526 Spring Walk have accessible units?
No, 5526 Spring Walk does not have accessible units.
Does 5526 Spring Walk have units with dishwashers?
No, 5526 Spring Walk does not have units with dishwashers.
Does 5526 Spring Walk have units with air conditioning?
No, 5526 Spring Walk does not have units with air conditioning.
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