5526 Spring Walk

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SPACIOUS 3 BEDROOM HOME IN THE DESIRABLE NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT*ISLAND KITCHEN*WALK TO ELEMENTARY SCHOOL*OPEN FLOOR PLAN*EASY ACCESS TO FT. SAM OR RANDOLPH AFB*REFRIGERATOR NOT INCLUDED WITH PROPERTY - SPACIOUS 3 BEDROOM HOME IN THE DESIRABLE NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT*ISLAND KITCHEN*WALK TO ELEMENTARY SCHOOL*OPEN FLOOR PLAN*EASY ACCESS TO FT. SAM OR RANDOLPH AFB*REFRIGERATOR NOT INCLUDED WITH PROPERTY***APP. FEE IS NON-REFUNDABLE*$55 APPL. FEE, SEC. DEP & FIRST MONTH'S RENT MUST BE IN CASH/CERT FUNDS ONLY*FIRST MONTH'S RENT IS A FULL MONTH, WITH PRORATED RENT BEING PAID 2ND MONTH OF LEASE*LEASE COMMENCEMENT DATE MUST BE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*TENANT TO VERIFY SCHOOLS*PET RESTRICTIONS
(RLNE4005440)