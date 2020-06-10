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5427 Tomas Circle
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5427 Tomas Circle

5427 Tomas Circle · No Longer Available
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Location

5427 Tomas Circle, San Antonio, TX 78240

Amenities

pet friendly
Unit Amenities
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
GREAT LOCATION***CONVENIENTLY LOCATED TO THE MEDICAL CENTER AREA, UTSA, & SHOPPING*ISLAND KITCHEN - GREAT LOCATION***CONVENIENTLY LOCATED TO THE MEDICAL CENTER AREA, UTSA, & SHOPPING*ISLAND KITCHEN***$55 APPL. FEE IS NON-REFUNDABLE*APPL. FEE, SEC. DEPOSIT & FIRST MONTHS RENT MUST BE IN CERTIFIED FUNDS ONLY CASHIERS CHECK OR MONEY ORDER*LEASE COMMENCEMENT DATE MUST BE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*ALL APPLICANTS OVER 18 MUST SUBMIT APPLICATION*ROOM MATES MUST EACH QUALIFY INDIVIDUALLY*NO PIT BULLS, ROTTWEILERS, OR DOBERMANS

(RLNE3019749)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5427 Tomas Circle have any available units?
5427 Tomas Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
Is 5427 Tomas Circle currently offering any rent specials?
5427 Tomas Circle is not currently offering any rent specials.
Is 5427 Tomas Circle pet-friendly?
Yes, 5427 Tomas Circle is pet friendly.
Does 5427 Tomas Circle offer parking?
No, 5427 Tomas Circle does not offer parking.
Does 5427 Tomas Circle have units with washers and dryers?
No, 5427 Tomas Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 5427 Tomas Circle have a pool?
No, 5427 Tomas Circle does not have a pool.
Does 5427 Tomas Circle have accessible units?
No, 5427 Tomas Circle does not have accessible units.
Does 5427 Tomas Circle have units with dishwashers?
No, 5427 Tomas Circle does not have units with dishwashers.
Does 5427 Tomas Circle have units with air conditioning?
No, 5427 Tomas Circle does not have units with air conditioning.
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