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San Antonio, TX
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3943 CANYON PARKWAY
Last updated June 14 2019 at 10:26 AM

3943 CANYON PARKWAY

3943 Canyon Parkway · No Longer Available
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Location

3943 Canyon Parkway, San Antonio, TX 78259

Amenities

patio / balcony
walk in closets
game room
Unit Amenities
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
game room
3943 CANYON PARKWAY Available 07/05/19 PLENTY OF SPACE FOR ENTERTAINING! - ON MARKET 5/20: THREE LIVING AND TWO DINING AREAS MEANS SPACE FOR ENTERTAINING EVERYONE! GREAT ISLAND KITCHEN OVERLOOKS LARGE YARD WITH COVERED DECK. GAME ROOM UPSTAIRS FOR FAMILY NIGHTS. MASTER SUITE FEATURES SEPARATE TUB AND SHOWER, DOUBLE VANITY AND WALK-IN CLOSET. EASY ACCESS TO LA CANTERA AND AIRPORT AREAS. QUICK COMMUTE TO LOCAL BASES. SORRY, NO PETS. TENANTS MUST PARTICIPATE IN FILTER EASY AT $20/MONTH.

No Pets Allowed

(RLNE2295346)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3943 CANYON PARKWAY have any available units?
3943 CANYON PARKWAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
Is 3943 CANYON PARKWAY currently offering any rent specials?
3943 CANYON PARKWAY is not currently offering any rent specials.
Is 3943 CANYON PARKWAY pet-friendly?
No, 3943 CANYON PARKWAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 3943 CANYON PARKWAY offer parking?
No, 3943 CANYON PARKWAY does not offer parking.
Does 3943 CANYON PARKWAY have units with washers and dryers?
No, 3943 CANYON PARKWAY does not offer units with in unit laundry.
Does 3943 CANYON PARKWAY have a pool?
No, 3943 CANYON PARKWAY does not have a pool.
Does 3943 CANYON PARKWAY have accessible units?
No, 3943 CANYON PARKWAY does not have accessible units.
Does 3943 CANYON PARKWAY have units with dishwashers?
No, 3943 CANYON PARKWAY does not have units with dishwashers.
Does 3943 CANYON PARKWAY have units with air conditioning?
No, 3943 CANYON PARKWAY does not have units with air conditioning.
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