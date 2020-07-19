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2607 Moss Branch
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2607 Moss Branch

2607 Moss Branch · No Longer Available
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Location

2607 Moss Branch, San Antonio, TX 78232
North Central Thousand Oaks

Amenities

granite counters
pet friendly
garage
recently renovated
stainless steel
fireplace
Unit Amenities
fireplace
granite counters
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
FANTASTIC LOCATION! SAN PEDRO HILLS SUBDIVISION. CLOSE TO SHOPPING WITH EASY ACCESS TO HWY 281. UPDATED AND UPGRADED THROUGHOUT. 3 BEDROOM, 2 BATH, MASTER BEDROOM DOWNSTAIRS. LARGE EAT-IN KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS. LARGE FENCED BACKYARD WITH STORAGE SHED. STAINLESS STEEL APPLIANCES, WOOD BURNING FIREPLACE. PETS ARE NEGOTIABLE (PET DEPOSIT IS NON-REFUNDABLE). APPLICATION FEE IS NON REFUNDABLE -USED TO RUN CREDIT AND BACKGROUND CHECK. MONTHLY RENT AND/OR DEPOSIT MAY BE NEGOTIABLE ON CASE BY CASE BASIS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2607 Moss Branch have any available units?
2607 Moss Branch doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 2607 Moss Branch have?
Some of 2607 Moss Branch's amenities include granite counters, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2607 Moss Branch currently offering any rent specials?
2607 Moss Branch is not currently offering any rent specials.
Is 2607 Moss Branch pet-friendly?
Yes, 2607 Moss Branch is pet friendly.
Does 2607 Moss Branch offer parking?
Yes, 2607 Moss Branch offers parking.
Does 2607 Moss Branch have units with washers and dryers?
No, 2607 Moss Branch does not offer units with in unit laundry.
Does 2607 Moss Branch have a pool?
No, 2607 Moss Branch does not have a pool.
Does 2607 Moss Branch have accessible units?
No, 2607 Moss Branch does not have accessible units.
Does 2607 Moss Branch have units with dishwashers?
No, 2607 Moss Branch does not have units with dishwashers.
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