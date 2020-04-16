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15014 Spring Star
Last updated August 21 2019 at 11:23 AM

15014 Spring Star

15014 Spring Star St · No Longer Available
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Location

15014 Spring Star St, San Antonio, TX 78247
Spring Creek

Amenities

pet friendly
fireplace
Unit Amenities
fireplace
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
NICE 2 BEDROOM IN DESIRED COMMUNITY*NEISD SCHOOLS*FIREPLACE IN LIVING*LARGE MASTER BATH*HIGH CEILINGS*EASY ACCESS TO RANDOLPH AFB, 1604, 35, SHOPPING, AND FT SAM - NICE 2 BEDROOM IN DESIRED COMMUNITY*NEISD SCHOOLS*FIREPLACE IN LIVING*LARGE MASTER BATH*HIGH CEILINGS*EASY ACCESS TO RANDOLPH AFB, 1604, 35, SHOPPING, AND FT SAM*$55 APP FEE PER PERSON NON-REFUNDABLE*APP FEE, FIRST MONTHS RENT, SEC. DEPOSIT, AND PET FEE(S) MUST BE IN CERTIFIED FUNDS I.E. CASHIER'S CHECK OR MONEY ORDER*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*NO PIT BULLS, ROTTWEILERS, OR DOBERMANS

(RLNE2322407)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15014 Spring Star have any available units?
15014 Spring Star doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
Is 15014 Spring Star currently offering any rent specials?
15014 Spring Star isn't currently offering any rent specials.
Is 15014 Spring Star pet-friendly?
Yes, 15014 Spring Star is pet friendly.
Does 15014 Spring Star offer parking?
No, 15014 Spring Star does not offer parking.
Does 15014 Spring Star have units with washers and dryers?
No, 15014 Spring Star does not offer units with in unit laundry.
Does 15014 Spring Star have a pool?
No, 15014 Spring Star does not have a pool.
Does 15014 Spring Star have accessible units?
No, 15014 Spring Star does not have accessible units.
Does 15014 Spring Star have units with dishwashers?
No, 15014 Spring Star does not have units with dishwashers.
Does 15014 Spring Star have units with air conditioning?
No, 15014 Spring Star does not have units with air conditioning.
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