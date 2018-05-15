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824 Melba Street
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824 Melba Street

824 Melba Street · No Longer Available
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Location

824 Melba Street, Dallas, TX 75208

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 824 Melba Street have any available units?
824 Melba Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 824 Melba Street have?
Some of 824 Melba Street's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 824 Melba Street currently offering any rent specials?
824 Melba Street is not currently offering any rent specials.
Is 824 Melba Street pet-friendly?
No, 824 Melba Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dallas.
Does 824 Melba Street offer parking?
Yes, 824 Melba Street offers parking.
Does 824 Melba Street have units with washers and dryers?
No, 824 Melba Street does not offer units with in unit laundry.
Does 824 Melba Street have a pool?
No, 824 Melba Street does not have a pool.
Does 824 Melba Street have accessible units?
No, 824 Melba Street does not have accessible units.
Does 824 Melba Street have units with dishwashers?
Yes, 824 Melba Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.
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