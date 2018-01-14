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1818 Shelmire Drive
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1818 Shelmire Drive

1818 Shelmire Drive · No Longer Available
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Location

1818 Shelmire Drive, Dallas, TX 75224
Wynnewood North N.A.

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
parking
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
gym
parking
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 750
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1818 Shelmire Drive have any available units?
1818 Shelmire Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 1818 Shelmire Drive have?
Some of 1818 Shelmire Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1818 Shelmire Drive currently offering any rent specials?
1818 Shelmire Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1818 Shelmire Drive pet-friendly?
Yes, 1818 Shelmire Drive is pet friendly.
Does 1818 Shelmire Drive offer parking?
Yes, 1818 Shelmire Drive offers parking.
Does 1818 Shelmire Drive have units with washers and dryers?
Yes, 1818 Shelmire Drive offers units with in unit laundry.
Does 1818 Shelmire Drive have a pool?
No, 1818 Shelmire Drive does not have a pool.
Does 1818 Shelmire Drive have accessible units?
No, 1818 Shelmire Drive does not have accessible units.
Does 1818 Shelmire Drive have units with dishwashers?
Yes, 1818 Shelmire Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 750
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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